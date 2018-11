Hörselberg-Hainich

Technikhalle brennt: Feuerwehr im Großeinsatz

28.11.2018, 09:13 Uhr | dpa

Im Wartburgkreis hat ein Brand der Technikhalle einer Agrargenossenschaft einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie es zu dem Feuer am frühen Mittwochmorgen gekommen ist, war zunächst nicht klar, wie die Polizei in Gotha am Mittwochmorgen mitteilte. Aufgrund der Rauchentwicklung sollen die Anwohner der Gemeinde Hörselberg-Hainich Fenster und Türen geschlossen halten.