Erfurt

Anwohner hören Schüsse: Polizei sucht nach Schützen

28.11.2018, 09:15 Uhr | dpa

In Erfurt sollen Jugendliche mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Bürger hatten die Beamten darüber informiert, wie die Polizei in Erfurt am Mittwochmorgen mitteilte. Vor Ort konnte die Polizei aufgrund der Dunkelheit zunächst niemanden ausfindig machen. Verletzt wurde bei dem Vorfall am frühen Mittwochmorgen niemand.