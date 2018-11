Schwerin

Härtere Strafen für Pyrotechnik in Fußballstadien?

28.11.2018, 10:39 Uhr | dpa

Die Innenminister der Länder beraten bei ihrer Konferenz in Magdeburg über härtere Strafen beim Abbrennen von Pyrotechnik in Fußballstadien. Wer in Stadien Bengalos oder andere Pyrotechnik zündet, soll einem Vorschlag mehrerer Bundesländer zufolge künftig mit einer Haftstrafe von bis zu einem Jahr rechnen müssen, wie die "Schweriner Volkszeitung" am Mittwoch berichtete.

"Mit dem Abbrennen von Pyrotechnik im Fußballstadion geht nicht nur ein erhebliches Gesundheits- und Verletzungsrisiko einher, das gegenseitige Befeuern mit Raketen ist auch Auslöser größerer Auseinandersetzungen in und um Fußballstadien", sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) dem Blatt. Bisher ist das unerlaubte Abbrennen von Pyrotechnik eine Ordnungswidrigkeit. Die Innenministerkonferenz dauert bis Freitag.