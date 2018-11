Halle (Saale)

Sachsen-Anhalts Kommunen verringern Schuldenlast

28.11.2018, 12:25 Uhr | dpa

Die Schuldenlast der Kommunen in Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr gesunken. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug zum Jahresende 3479 Euro je Einwohner, 2016 waren es noch 3521 Euro, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Das entspreche einem Rückgang um 1,2 Prozent. Alles in allem hätten die Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städte mit 7,757 Milliarden Euro in der Kreide gestanden.

In die Berechnung der sogenannten integrierten Schulden flossen neben den Angaben zu den Kernhaushalten auch die Schulden der Extrahaushalte sowie der öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen ein, an denen die Kommunen beteiligt sind.