Berlin

Berlin fördert Lärmschutzprogramm für Clubs

28.11.2018, 12:28 Uhr | dpa

Die Berliner Clubs sind legendär, aber nicht jeder Nachbar hört gerne das Wummern der Bässe. Der Senat will die Konflikte zwischen Anwohnern und Clubs sowie Konzerthallen entschärfen. Am Mittwoch startete ein Lärmschutzprogramm, das mit einer Million Euro verbunden ist. "Berlins Clubkultur ist weltweit bekannt und ein Markenzeichen unserer Stadt", sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). In den vergangenen Jahren habe diese sich zu einem starken Wirtschaftsfaktor und Tourismusmagneten entwickelt. Mit dem Programm gibt es Förderung für Lärmdämmung oder für Lärmschutzkonzepte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.