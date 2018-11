Gummersbach

VfL Gummersbach: fünf Monate ohne Luis Villgrattner?

28.11.2018, 13:26 Uhr | dpa

Der VfL Gummersbach muss in der Handball-Bundesliga voraussichtlich fünf Monate auf seinen Rückraumspieler Luis Villgrattner verzichten. Der 20-Jährige habe sich im Training eine schwere Verletzung am linken Knie zugezogen, teilte der Tabellen-16. am Mittwoch mit. Villgrattner soll in der kommenden Woche operiert werden. Nach dem Ausfall von VfL-Kapitän Drago Vukovic ist die Verletzung Villgrattners ein weiterer personeller Rückschlag für Gummersbach. Vukovic hatte sich einen Riss der rechten Achillessehne zugezogen. Bei dem 35 Jahre alten Kroaten geht der abstiegsbedrohte VfL von einer halbjährigen Zwangspause aus.