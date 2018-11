Darmstadt

Billig verpackt: Pärchen stielt hochwertige Baumarktgeräte

28.11.2018, 13:35 Uhr | dpa

Da war nicht drin, was drauf stand: Ein Darmstädter Pärchen hat mit einer speziellen Masche unter anderem Mähroboter im Wert von etwa 3000 Euro aus einem Butzbacher Baumarkt gestohlen. Die Kartons ließen vermuten, sie kauften Toilettenschüsseln, den Inhalt hatten der 32-Jährige und die 23 Jahre alte Frau aber vertauscht. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Tausch flog auf, als die Toilettenschüsseln an verschiedenen Stellen im Markt aufgetaucht waren. Zeugenaussagen hatten die Beamten auf die Spur des Betrüger-Pärchens geführt.

Bei einer Hausdurchsuchung zeigte sich laut Polizei, dass sie die Masche vermutlich auch in anderen Märkten in Dieburg, Dillenburg und Aschaffenburg durchgezogen haben. Die Tatverdächtigen sollen auf diese Weise beispielsweise Gartenbewässerungssysteme und Akku-Grasscheren gestohlen haben, teilte die Polizei mit. Das Diebesgut habe das Pärchen über das Internet verkauft. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf etwa 30 000 Euro. Nun werden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Hehlerei eingeleitet.