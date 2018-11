Trusetal

Vermisster 15-Jähriger nach der Schule tot aufgefunden

28.11.2018, 14:59 Uhr | dpa

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist am Mittwoch ein 15 Jahre alter Jugendlicher tot aufgefunden worden. Der seit dem Vortag Vermisste sei am Vormittag nahe Trusetal entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Er war zuletzt am Dienstag beim Verlassen der Schule gesehen worden, von der er nicht nach Hause zurückkehrte. Die Polizei hatte daraufhin mit großem Aufwand nach ihm gesucht. Dabei kamen auch ein Rettungshubschrauber und ein Fährtenhund zum Einsatz. Die genauen Todesumstände waren am Mittwoch noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.