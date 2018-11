Hannover

Hoher Schaden bei Feuer in Werkstatt

28.11.2018, 15:04 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Hannover ist ein Schaden von 450 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein technischer Defekt der Auslöser. Anwohner bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Auch die konnte nicht mehr verhindern, dass die Flammen die 300 Quadratmeter große Halle und sechs Autos komplett zerstörten. Weitere sieben Wagen wurden stark beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand am Dienstag niemand, denn der 37-jährige Besitzer hatte die Werkstatt bereits verlassen.