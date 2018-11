Erbach

Kein Unterricht nach Feuer in südhessischer Grundschule

28.11.2018, 15:25 Uhr | dpa

Nach einem Dachstuhlbrand ist das Hauptgebäude einer Grundschule im südhessischen Erbach bis auf weiteres gesperrt. Der Unterricht für die rund 300 Jungen und Mädchen soll am kommenden Montag (3. Dezember) aber weitergehen, wie der Leiter des Staatlichen Schulamtes in Heppenheim, Rainer Kilian, sagte. Die Ursache des Feuers in dem zweistöckigen Gebäude war zunächst genauso unklar wie der Sachschaden. Auch Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte waren am Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr alarmiert worden. Nach rund fünf Stunden konnten sie den Brand unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten gingen aber bis in den Nachmittag. Eine Straße vor der Schule musste deshalb vorübergehend gesperrt werden. Der Unterricht fällt bis einschließlich Freitag aus.

Ein Gutachter soll sich in den nächsten Tagen einen Überblick über den Brandherd und den Zustand des alten Hauses verschaffen. Unklar war, ob die Stabilität des Gebäudes noch gewährleistet ist. Wo der Brand ausbrach, stand zunächst nicht fest. Ob sich die Flammen von außen nach innen oder umgekehrt ausgebreitet haben, konnte auch noch nicht geklärt werden.

Das Lehrerzimmer, das Zimmer des Schulleiters, Verwaltungsräume und zwei Klassenzimmer seien in dem Hauptgebäude untergebracht gewesen, sagte Kilian. Die beiden Klassen würden vorübergehend in eine andere Schule ausgelagert. Die Lehrer könnten zunächst in einer benachbarten Bankfiliale unterkommen.