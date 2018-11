Koblenz

Neuer Preis für innovativen Tourismus

28.11.2018, 16:02 Uhr | dpa

Innovative und kreative Ideen im Tourismus können in Rheinland-Pfalz eine neue Auszeichnung bekommen. Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) stellte am Mittwoch den Tourismuspreis des Landes vor. Gäste ließen sich gerne von neuen touristischen Angeboten überraschen. "Denn nur wer die Wünsche seiner Gäste im Blick behält, bleibt wettbewerbsfähig", mahnte der Vize-Regierungschef laut Mitteilung beim Tourismustag Rheinland-Pfalz in Koblenz.

Vergeben wird die Auszeichnung künftig in den drei Kategorien "Gastgeber des Jahres", "Tourismusprojekt des Jahres" und "Touristische Zukunft - Innovation und Mobilität". In den ersten beiden Kategorien sind jeweils 5000 Euro zu gewinnen, in der dritten die einjährige Nutzung eines Elektroautos sowie kommunikative Unterstützung im Wert von ebenfalls 5000 Euro.

Die Preisverleihung soll nach den Angaben beim nächsten Tourismustag Rheinland-Pfalz in einem Jahr über die Bühne gehen. Die Auszeichnung ist eine gemeinsame Aktion der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, der Industrie- und Handelskammern, des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), der Jugendherbergen, des ADAC und des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums.