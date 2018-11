Freiberg

Mehr als sechs Millionen Euro für Städtebau

28.11.2018, 16:50 Uhr | dpa

Freiberg und Oederan haben insgesamt mehr als sechs Millionen Euro Fördergeld für den Städtebau erhalten. Innenstaatssekretär Günther Schneider (CDU) überreichte am Mittwoch entsprechende Bescheide an die Kommunen. Für mehr als fünf Millionen Euro soll in Freiberg die Altstadt saniert und das Bahnhofsvorstadt-Viertel ausgebaut werden. In Oederan (Mittelsachsen) ist geplant, den historischen Stadtkern auszubessern.

Bund und Freistaat geben jeweils ein Drittel des Fördergeldes, den Rest zahlen die Gemeinden selbst. "Mit gezielter Städtebauförderung wollen wir die Innenstädte beleben und gleichzeitig Orte in ihrer geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Bedeutung erhalten", sagte Schneider.