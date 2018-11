Neubrandenburg

83-Jähriger stirbt beim Kochen am Herd

28.11.2018, 16:52 Uhr | dpa

In Neubrandenburg ist am Mittwoch ein 83-jähriger Mann beim Kochen am Herd gestorben. Nachbarn wurden durch den Rauchmelder in der Wohnung alarmiert und riefen die Rettungsleitstelle an, wie die Polizei mitteilte. Die erste Annahme, er habe eine Rauchgasvergiftung erlitten, bestätigte sich nicht. Der Senior sei eines natürlichen Todes gestorben und habe den Herd nicht mehr ausschalten können. Die Kriminalpolizei ermittelt.