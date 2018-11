Köln

2 000-Kilo-Bombe in Köln entdeckt

28.11.2018, 16:56 Uhr | dpa

Zur Entschärfung einer Kriegsbombe mussten am Mittwoch in Köln-Poll etwa 10 000 Menschen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Die 2 000 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe erfordere einen Evakuierungsradius von einem Kilometer rund um den Fundort, teilte die Stadt Köln am Mittwochnachmittag mit. Die Bundesautobahn A4 wurde zwischen Vingst und Köln-Süd gesperrt. Außerdem waren die Straßenbahnlinie 7 und eine Güterstrecke von der Sperrung betroffen. Die Bombe amerikanischer Bauart sollte noch am Mittwoch entschärft werden.