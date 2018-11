Chemnitz

Bauen am Karl-Marx-Denkmal dauert länger

28.11.2018, 17:03 Uhr | dpa

Ein Plakat mit der Aufschrift "Chemnitz" klebt am Sockel des Denkmal von Karl Marx in Chemnitz. Foto: Jan Woitas/Archiv (Quelle: dpa)

Das Areal am Chemnitzer Karl-Marx-Denkmal bleibt wegen einer Baustelle länger für Veranstaltungen gesperrt als zunächst geplant. Die Gehwegreparaturen dauern nach Angaben der Stadt nun bis zum 7. Dezember. Die Verlegung der Platten sei aufwendiger als vorher angenommen, teilte die Stadt am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. So habe der komplette Unterbau aus Beton entfernt und die Oberflächenentwässerung neu geordnet werden müssen.

Ursprünglich sollten die Arbeiten lediglich bis zum 23. November dauern. Seit dem 5. November wurden rund um das Monument die Gehwegplatten aufgenommen. Die Stadt komme dort ihrer Verkehrssicherungspflicht nach, hatte Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) die Maßnahmen begründet.

Damit sind auch weiterhin keine Kundgebungen am "Nischel" möglich. Die für diesen Freitag geplante Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz muss wie bereits am 9. November auf den nahe gelegenen Parkplatz ausweichen. Nachdem die allwöchentliche Kundgebung am vorigen Freitag erstmals ausgefallen war, hat das Bündnis nun wieder zur Versammlung aufgerufen.