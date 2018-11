Schwalmstadt

Heroin im Wert von 80 000 Euro sichergestellt: Festnahmen

28.11.2018, 17:07 Uhr | dpa

In Schwalmstadt im Schwalm-Eder-Kreis hat die Polizei vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Bereits am vergangenen Freitag stellten die Ermittler 2,2 Kilogramm Heroin und Streckmittel sowie Bargeld sicher, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichteten. Den Verkaufswert des sichergestellten Rauschgifts schätzen die Fahnder auf rund 80 000 Euro. Gegen einen 36-jährigen Mann wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Heroinhandels erlassen. Seine 35, 44 und 47 Jahre alten Komplizen kamen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.