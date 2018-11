Leipzig

Naturfilm über das Erzgebirge mit vier Preisen ausgezeichnet

28.11.2018, 17:09 Uhr | dpa

Der Naturfilm "Wildes Deutschland - Das Erzgebirge" ist bereits zum vierten Mal mit einem internationalen Filmpreis ausgezeichnet worden. Beim 23. International Environmental Film Festival in Sankt Petersburg erhielt er den Preis in der Kategorie bester Naturfilm, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) in Leipzig am Mittwoch mitteilte. Der unter Federführung des MDR in Zusammenarbeit mit dem Kultursender Arte und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) entstandene Naturfilm stellt die Naturlandschaft des Erzgebirges vor.

Die Produktion des Tierfilmers Uwe Müller aus Thüringen wurde nach MDR-Angaben in diesem Jahr bereits beim Internationalen Film Festival T-Film in Ostrava als bester Film in der Kategorie "Grüner Planet" ausgezeichnet. Sie erhielt außerdem den Grand Prix beim Internationalen Film-Festival "Water, Sea, Oceans" in Tschechien und den Bergzeit-Preis beim Internationalen Bergfilm-Festival Tegernsee für den besten Film in der Kategorie "Naturraum Berg". Das MDR-Fernsehen zeigt "Wildes Deutschland - Das Erzgebirge" am 29. Dezember um 13 Uhr.