Wurzen

Angebliche Cousine bringt 84-Jährige um ihr Erspartes

28.11.2018, 18:00 Uhr | dpa

Viele Eurobanknoten liegen in einem Briefumschlag auf einem Tisch. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Betrüger haben eine 84-Jährige in Wurzen (Kreis Leipzig) um ihre kompletten Ersparnisse gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich am Dienstag eine Anruferin mit den Worten "Hier ist Deine Cousine aus Dresden" bei der Seniorin gemeldet.

Sie berichtete von finanziellen Schwierigkeiten und bat um eine hohe fünfstellige Summe. Die 84-Jährige räumte daraufhin ihr Bankschließfach leer und übergab das Geld einem Abholer. Erst am Abend fiel ihr der Betrug auf, als sie ihre echte Cousine in Dresden anrief.

Auch in Leipzig, Grimma und Bad Lausick waren am Dienstag angebliche Verwandte und Telefontechniker auf Beutezug. Die Polizei warnt eindrücklich vor den Betrugsmaschen. Wenn Anrufer nach Geld fragten, solle man immer misstrauisch bleiben. Unbekannte sollten außerdem nicht in die Wohnung gelassen werden.