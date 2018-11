Wiesbaden

dpa-Fotograf Dedert gewinnt Wettbewerb um bestes Presse-Foto

28.11.2018, 18:11 Uhr | dpa

Mit einem Foto von der umstrittenen Erdogan-Statue in Wiesbaden hat der dpa-Fotograf Arne Dedert den Wettbewerb "PresseFoto Hessen-Thüringen 2018" gewonnen. Das Bild "Provokante Kunst" habe die achtköpfige Jury am meisten beeindruckt, teilte der hessische Landesverband des Deutschen Journalisten-Verbandes zur Preisverleihung am Mittwoch mit. Dedert arbeitet als Fotoredakteur bei der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

Das Bild zeigt zahlreiche Menschen, die sich vor der etwa vier Meter hohen goldenen Erdogan-Statue versammelt haben. Die Statue war zum Kunstfestival "Wiesbaden Biennale" aufgestellt worden und hatte für heftige Debatten gesorgt. Dedert erhielt den mit 2500 Euro dotierten Preis "Foto des Jahres 2018". Die Auszeichnung wird von der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen gestiftet.

Den Preis für die "Beste Serie" und 1000 Euro gingen an den freien Journalisten Jens Meyer aus Erfurt für Fotos vom traditionellen Weideaustrieb des Haflinger-Gestüts in Meura (Kreis Saalfeld-Rudolstadt). Mit dem Sonderpreis "Kulturfoto in der Region Frankfurt RheinMain" (2000 Euro) wurde der Redakteur der Agentur Reuters, Kai Oliver Pfaffenbach, geehrt. Er hatte die Silhouetten von Besuchern gegen eine Lichtinstallation auf dem Frankfurter Römer fotografiert. Der Preis wird von der Gemeinnützigen Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH gestiftet.