Leipzig

RB Leipzig ohne drei wichtige Mittelfeldspieler in Salzburg

28.11.2018, 18:12 Uhr | dpa

RB Leipzig muss im möglicherweise vorentscheidenden Spiel um den Einzug in die nächste Runde der Europa League auf mehrere wichtige Mittelfeldspieler verzichten. Neben dem bereits seit längerem verletzten Emil Forsberg fehlen Trainer Ralf Rangnick auch Kevin Kampl, Marcel Sabitzer und Diego Demme. Sie traten die Reise nach Salzburg für die Partie am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN und Nitro) erst gar nicht mit an, erklärte Rangnick am Mittwoch.

Kampl hatte bereits am Samstag wegen Beschwerden am Sprunggelenk bereits beim 0:1 in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen den VfL Wolfsburg gefehlt, Sabitzer wegen Wadenproblemen.

Demme fiel kurzfristig aus. Beide Waden des Mittelfeldantreibers seien bereits beim Aufwärmen am Mittwoch noch in Leipzig verhärtet gewesen, erklärte Trainer Rangnick in der Salzburger Red-Bull-Arena. "Im Mittelfeldbereich sieht es nicht ganz so gut aus", konstatierte Rangnick. "Es wird eine überraschende Aufstellung sein, ich hätte sie vor einer Woche auch nicht für möglich gehalten."

Rangnick steht mit seiner Mannschaft in Salzburg unter Druck. Leipzig liegt in der Gruppe B hinter den Österreichern (12 Punkte), denen fürs Weiterkommen ein Unentschieden reicht, auf dem zweiten Platz. Die Sachsen haben wie die drittplatzierten Schotten von Celtic Glasgow vor dem vorletzten Gruppenspiel sechs Punkte.