Schmiedefeld am Rennsteig

Unesco-Urkunde für Biosphärenreservat Thüringer Wald

28.11.2018, 18:38 Uhr | dpa

Das erweiterte Biosphärenreservat Thüringer Wald ist jetzt offiziell ein von der Unesco anerkanntes Schutzgebiet. Am Mittwoch wurde die Urkunde in Schmiedefeld am Rennsteig offiziell übergeben, wie das Erfurter Umweltministerium mitteilte.

Thüringen hatte das zwischen Ilmenau, Oberhof, Schleusingen, Suhl und Masserberg gelegene Gebiet Anfang 2017 nach Landesrecht auf 337 Quadratkilometer verdoppelt. Es ist die dritte Anerkennung durch die Unesco seit 1979 - damals mit 14 Quadratkilometern noch als wesentlich kleineres Biosphärenreservat Vessertal. 1990 wurde eine Größe von 170 Quadratkilometern erreicht.

Die Unesco hatte in den Jahren danach deutlich gemacht, dass diese Fläche für den besonderen Schutzstatus zu klein sei. Umweltsstaatssekretär Olaf Möller bezeichnete die neuerliche Unesco-Würdigung als große Chance für die Regionalentwicklung.

In der Mittelgebirgsregion wachsen Fichten und Buchen, es gibt artenreiche Wiesen und Weideflächen sowie seltene Tierarten wie Schwarzstörche oder auch Feuersalamander. Der Höhenwanderweg Rennsteig führt auf 30 Kilometern durch das Gebiet. Laut Ministerium ist der Thüringer Wald eines von 16 Unesco-Biosphärenreservaten in Deutschland.