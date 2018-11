Wanzleben-Börde

Jugendfilmcamp Arendsee gewinnt Tourismuspreis

28.11.2018, 19:01 Uhr | dpa

Das Jugendfilmcamp in Arendsee hat den Tourismuspreis des Landes Sachsen-Anhalt gewonnen. Das Projekt wurde am Mittwochabend auf der Burg Wanzleben von Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) mit dem "Vorreiter"-Pokal ausgezeichnet, wie die Veranstalter mitteilten. Dort können Jugendliche ab 12 Jahren bei einwöchigen Ferienlagern einen Film entwickeln, drehen und schneiden. Dabei stehen regelmäßig erfahrene Experten Pate. Zuletzt war etwa Schauspieler Tom Wlaschiha dabei, der durch eine Rolle in der Fantasy-Serie "Game of Thrones" auch international bekannt wurde.

Der zweite Platz ging an die Blogger der Küchenspione, eine Initiative aus dem Elb-Havel-Winkel. Sie ist jeden Monat bei Profi- und Hobbyköchen und schaut ihnen über die Schulter. Der dritte Platz ging an das Hotel Wippertal in Ilberstedt bei Bernburg, das mit einem neuen Nachhaltigkeitskonzept die Jury überzeugte.

Die Hauptpreise sind mit insgesamt 15 000 Euro dotiert. 27 Projekte hatten sich beworben, eine Jury suchte erst die zehn Finalisten und schließlich die Gewinner aus. Den Tourismuspreis gibt es seit 2001. Er wird alle zwei Jahre verliehen.

Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr auch einen Publikumspreis. Knapp 10 000 Menschen stimmten online ab. Die meisten Stimmen gab es für die Kampagne der Stadt Halberstadt, bis 2020 zwei Schatzjahre auszurufen und dazu zahlreiche Veranstaltungen anzubieten.