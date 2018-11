Flintsbach am Inn

Bahnverkehr zwischen Rosenheim und Kufstein eingestellt

28.11.2018, 20:14 Uhr | dpa

Wegen eines Feuers in einer Lagerhalle in Oberbayern ist der Zugverkehr nach Österreich und Italien eingestellt worden. Betroffen war am Mittwochabend die Verbindung zwischen Rosenheim und Kufstein in Österreich, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Züge aus Deutschland würden im Bahnhof Rosenheim warten, in der Gegenrichtung in Kufstein. Eine Umleitung gebe es nicht. Im Nahverkehr ist die Privatbahn Meridian betroffen.

In der Halle einer Druckerei in Flintsbach am Inn (Landkreis Rosenheim) brennen nach Angaben eines Polizeisprechers unter anderem Farben, die starken Rauch verursachen. Verletzte gab es zunächst nicht. Die Feuerwehr versuche, ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus zu verhindern.