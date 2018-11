Porto

Schalke schon vor Anpfiff im Champions-League-Achtelfinale

28.11.2018, 20:52 Uhr | dpa

Der FC Schalke 04 hat sich schon vor dem Anpfiff der eigenen Partie beim FC Porto am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) die Achtelfinal-Teilnahme in der Champions League gesichert. Weil Galatasaray Istanbul bei Lokomotive Moskau 0:2 (0:1) verlor, konnte der Fußball-Bundesligist in den noch ausstehenden Partien nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze in der Gruppe D verdrängt werden. Damit zogen die Schalker erstmals seit der Saison 2014/2015 wieder in die K.o.-Runde der Königsklasse ein.

Vor dem Anpfiff der Partie des 5. Spieltags in Porto führte der portugiesische Meister mit zehn Punkten vor Schalke (8), Galatasaray (4) und Moskau (3). Am letzten Spieltag empfangen die Schalker am 11. Dezember in Gelsenkirchen das Team aus Moskau, Porto muss zeitgleich in Istanbul antreten.