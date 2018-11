Erfurt

Fusion von Eisenach und Wartburgkreis beschäftigt Landtag

29.11.2018, 00:40 Uhr | dpa

Die kontrovers diskutierte Fusion der bislang kreisfreien Stadt Eisenach mit dem Wartburgkreis beschäftigt den Landtag. Heute ist der geplante Zusammenschluss Thema einer öffentlichen Sitzung des Innen- und Kommunalausschusses. Das bislang kreisfreie Eisenach will sich freiwillig in den Kreis eingliedern lassen. Zwischen Kreis und Stadt war es zuletzt zu Irritationen gekommen, nachdem der Stadtrat Nachverhandlungen des Fusionsvertrages verlangt hat. Streitpunkt ist unter anderem der Sitz der Kreisverwaltung, die wie bisher in Bad Salzungen und nicht in Eisenach beheimatet sein soll. Der Kreistag des Wartburgkreises hat dem Vertragswerk bereits zugestimmt und lehnt Nachverhandlungen ab.