Hamburg

Hamburger Arbeitsagentur legt November-Zahlen vor

29.11.2018, 01:06 Uhr | dpa

Die Agentur für Arbeit legt heute die Daten zum Hamburger Arbeitsmarkt im Monat November vor. Dabei dürfte sich die positive Entwicklung der vergangenen Monate fortsetzen. Der Bedarf an Arbeitskräften in Hamburg bleibt hoch und Agentur-Chef Sönke Fock hatte bereits eine Arbeitslosenquote von unter sechs Prozent zum Jahresende in Aussicht gestellt. Im Oktober waren gut 64 000 Männer und Frauen in Hamburg arbeitslos gemeldet, das entsprach einer Quote von 6,1 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen war damit so gering wie noch nie seit September 1993, mit Ausnahme des Juni 2018. Gleichzeitig erreichte die Beschäftigung in Hamburg im August mit 983 600 Personen den höchsten Stand aller Zeiten.