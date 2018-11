Frankfurt am Main

Regionaldirektion nennt Novemberzahlen für Arbeitsmarkt

29.11.2018, 01:14 Uhr | dpa

Nach etlichen Rekordmonaten stellt die Regionaldirektion der Arbeitsagentur heute die hessischen Arbeitsmarktzahlen für den November vor. Zuletzt waren im besten Oktober seit 1992 noch 147 121 Männer und Frauen offiziell als arbeitslos gemeldet. Das entsprach einer Quote von 4,4 Prozent. Bereits am Mittwoch hatte die Arbeitsverwaltung von einer ungebrochen hohen Nachfrage nach Arbeitskräften im Land berichtet. Den Arbeitsämtern waren demnach unter anderem fast 4000 freie Lagerjobs, 2300 Verkäuferstellen sowie mehr als 1700 nicht besetzte Arbeitsplätze in der Pflege gemeldet.