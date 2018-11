Ansbach

Prozess um Präimplantationsdiagnostik

29.11.2018, 01:40 Uhr | dpa

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in Ansbach befasst sich heute mit der Frage, ob ein Labor befruchtete Eizellen auch ohne Zustimmung der Ethikkommission genetisch untersuchen darf. Die Stadt München hat das verboten - dagegen zog das Münchner Labor vor Gericht. Die sogenannte Präimplantationsdiagnostik, bei der befruchtete Eizellen untersucht werden, bevor sie in die Gebärmutter eingepflanzt werden, ist hochumstritten und in Deutschland stark reglementiert. Erst vor wenigen Tagen hatten Genmanipulationen an Zwillingen in China nicht nur unter Wissenschaftlern weltweit Entsetzen ausgelöst.