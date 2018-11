Magdeburg

Abschiebungen bis Pyrotechnik: Innenminister beraten weiter

29.11.2018, 01:54 Uhr | dpa

Die Innenminister setzen heute ihr Herbsttreffen in Magdeburg fort. Um über strittige Themen zu beraten, treffen sie sich nachmittags beim traditionellen Kamingespräch in kleiner Runde. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist bei den Beratungen dabei. Zu den umstrittenen Themen gehört etwa die Frage, ob künftig alle abgelehnten Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben werden sollen. Bisher werden nur Straftäter und Gefährder ausgeflogen. Auch die Idee, das Zünden von Pyrotechnik etwa in Fußballstadien mit Haftstrafen zu versehen, ist umstritten. Die Innenminister beraten bis zum Freitag in Magdeburg mehr als 70 Themen.