Saarbrücken

Neue Arbeitsmarktzahlen für Rheinland-Pfalz werden vorgelegt

29.11.2018, 01:58 Uhr | dpa

Frische Zahlen zum rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt wird die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit heute vorlegen. Im Oktober hatte die gute Konjunktur die Zahl der Jobsuchenden zwischen Rhein, Mosel, Westerwald, Eifel und Pfalz weiter nach unten gedrückt. Seinerzeit waren 92 100 Menschen im Land erwerbslos gemeldet und damit 6300 weniger als im Oktober des Vorjahres. Die Arbeitslosigkeit hatte damit den niedrigsten Stand in einem Oktober seit 1992 erreicht, die Quote lag bei 4,1 Prozent. Die Chefin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Heidrun Schulz, sah die Konjunktur damals in "sehr solider Verfassung".