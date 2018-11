Tübingen

Österreichischer Bundespräsident zu Besuch im Ländle

29.11.2018, 02:15 Uhr | dpa

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist heute den ganzen Tag im Südwesten unterwegs. Zunächst besucht er das Cyber Valley in Tübingen, wo er sich über künstliche Intelligenz und Roboter informieren will. Dann trägt er sich in das Gästebuch des Landes in der Villa Reitzenstein in Stuttgart ein. Dann lässt er sich bei Porsche die Produktion der Elektro-Antriebe zeigen. Anschließend hält er eine Rede zu Europa im Neuen Schloss mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Baden-Württemberg ist für Österreich ein wichtiger Handelspartner.