Chemnitz

Agentur gibt Arbeitslosenzahlen für November bekannt

29.11.2018, 02:17 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur gibt heute die Arbeitslosenzahlen für Sachsen im Monat November bekannt. Es wird damit gerechnet, dass in der ausklingenden Herbstbelebung wie in den vergangenen Jahren ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist. Damit könnte die Zahl der Arbeitslosen im Land auf einen neuen Tiefstwert sinken. Im Vormonat waren 117 000 Männer und Frauen erwerbslos und damit so wenige wie nie zuvor seit dem Beginn der Statistik im Jahr 1991. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,5 Prozent. Im November 2017 waren bei einer Quote von 6,0 Prozent 126 600 Menschen in Sachsen arbeitslos gemeldet.