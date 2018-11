Chemnitz

Neuer Tiefstwert bei Zahl der Arbeitslosen in Sachsen

29.11.2018, 02:17 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen hat erneut einen Tiefstwert erreicht. Im November waren im Freistaat gut 115 000 Menschen erwerbslos gemeldet. Dies sei ein Rückgang um 1800 Personen gegenüber dem Vormonat, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Chemnitz mit. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Dies ist der niedrigsten Wert seit Beginn der Statistik 1991. Im November 2017 waren bei einer Quote von 6,0 Prozent 126 600 Männer und Frauen in Sachsen arbeitslos gemeldet.