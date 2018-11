Halle (Saale)

Herbstbelebung lässt Arbeitslosigkeit weiter sinken

29.11.2018, 02:23 Uhr | dpa

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt ist im November weiter gesunken und hat erneut einen Tiefstand erreicht. Erstmals seit der Wiedervereinigung waren weniger als 80 000 Menschen ohne Job. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen sank auf 79 924, wie die Landesarbeitsagentur am Donnerstag mitteilte. Das waren 222 weniger als im Oktober und 8480 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 7,0 Prozent. Im November 2017 lag die Quote noch bei 7,7 Prozent. Die Arbeitsagentur erwartet, dass die Arbeitslosigkeit mit dem Beginn des Winters leicht steigt, weil im Freien weniger gearbeitet werden kann.