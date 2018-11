Halle (Saale)

Landesarbeitsagentur stellt Zahlen zum Arbeitsmarkt vor

29.11.2018, 02:23 Uhr | dpa

Die Landesarbeitsagentur gibt heute die jüngsten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt bekannt. Experten gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit weiter leicht zurückgeht, weil die Herbstbelebung noch in den November hinein anhält. Wie genau sich das bei der Arbeitslosenquote und der Beschäftigung niederschlägt, stellt die Regionaldirektion in Halle vor. Im Oktober war die Arbeitslosigkeit auf einen Tiefstand seit der Wiedervereinigung gesunken: Rund 80 200 Menschen waren ohne Job, das waren 2000 Arbeitslose weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank in dem Zeitraum um 0,1 Punkte auf 7,1 Prozent.