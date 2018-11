Nürnberg

Arbeitslosenzahl steigt im November auf knapp 197 000

29.11.2018, 02:39 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im November auf 197 000 gestiegen. Das sei dennoch der niedrigste Wert für diesen Monat seit dem Jahr 1980, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Im Vergleich zum Oktober stieg die Zahl der Jobsucher um etwa 1200, gegenüber dem Vorjahresmonat ging sie um etwa 11 500 zurück. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 2,7 Prozent zu. Der Arbeitsmarkt im Freistaat sei "weiterhin in sehr guter Verfassung", sagte der Vize-Chef der Regionaldirektion, Klaus Beier.