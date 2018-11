Nürnberg

Wenig Bewegung am Arbeitsmarkt: Agentur gibt Zahlen bekannt

29.11.2018, 02:39 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute die Arbeitsmarkt-Zahlen für November. Nach Experteneinschätzung hat sich am Jobmarkt in Bayern zuletzt nur wenig getan. Eine Stagnation in dem Monat ist saisonüblich, denn vor allen in Außenberufen wie auf dem Bau, in Gärtnereien, Teilen der Gastronomie und in der Landwirtschaft stellen Unternehmen mit Blick auf den Winter nur noch zögerlich neue Mitarbeiter ein. Im Oktober waren im Freistaat 195 800 Männer und Frauen ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,6 Prozent.

Im Schnitt der vergangenen drei Jahre nahm die Zahl der Arbeitslosen im November um etwas mehr als 400 zu. Die über lange Zeit steigende Nachfrage nach Arbeitskräften in Bayern scheint derweil vorerst gestoppt. Die Zahl der neu gemeldeten offenen Stellen gehe derzeit zurück, berichtete die Regionaldirektion. Der Bestand sei aber weiter hoch. Im Oktober hatte es rund 133 600 offene Stellen im Freistaat gegeben.