Hannover

Arbeitsagentur legt Zahlen vor: Arbeitskräfte gefragt

29.11.2018, 02:40 Uhr | dpa

Bei weiterhin starker Nachfrage nach Arbeitskräften legt die Bundesagentur für Arbeit heute die Arbeitslosenzahlen für November vor. Die stabile Konjunktur lasse auch für die kommenden Monate eine hohe Einstellungsbereitschaft der Unternehmen erwarten, teilte die Agentur mit. Der regionale Stellenindex lag in Niedersachsen exakt auf dem Niveau vom Oktober, im Bundesland Bremen sank er leicht, lag aber deutlich über Vorjahresniveau. Im Oktober sank die Arbeitslosenquote in Niedersachsen auf 5,0 Prozent, in Bremen waren es 9,5 Prozent. Schwierig blieb die Lage für Langzeitarbeitslose.