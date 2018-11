Hannover

Niedersachsens Arbeitslosenquote sinkt unter fünf Prozent

29.11.2018, 02:40 Uhr | dpa

Erstmals seit der deutschen Wiedervereinigung hat die Arbeitslosenquote in Niedersachsen die Fünf-Prozent-Marke unterschritten. Sie sank im November auf 4,9 Prozent, teilte am Donnerstag die Bundesagentur für Arbeit mit und sprach von einem "historischen Tief". Landesweit waren 212 441 Menschen arbeitslos gemeldet - 1,1 Prozent weniger als im Vormonat und 7,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. "In diesem Herbst steht der niedersächsische Arbeitsmarkt besser da denn je", sagte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen, Bärbel Höltzen-Schoh. Zum Abbau der Arbeitslosigkeit trage neben der stabilen Wirtschaftslage auch die Herbstbelebung bei.