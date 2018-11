Schwerin

Trotz Anstiegs weiter unter 60 000 Erwerbslose in MV

29.11.2018, 02:48 Uhr | dpa

Das Ende der Tourismussaison hat die Zahl der Erwerbslosen in Mecklenburg-Vorpommern im November wieder steigen lassen. Dennoch waren am Monatsende weiterhin weniger als 60 000 Menschen ohne Job gemeldet, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Kiel mitteilte. Die aktuelle Statistik weist 59 800 Erwerbslose aus - 1500 mehr als im Oktober, aber 6900 weniger als vor einem Jahr. Speziell in den Tourismusregionen sei die Zahl der Arbeitslosen überdurchschnittlich gestiegen, etwa im Kreis Vorpommern-Rügen um 9,7 Prozent. Die landesweite Erwerbslosenquote liegt bei 7,3 Prozent nach 7,1 Prozent im Oktober und 8,1 Prozent vor einem Jahr.