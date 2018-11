Potsdam

Statistiker legen Zahlen zur Einwohnerentwicklung vor

29.11.2018, 04:13 Uhr | dpa

Der Schwund bei den Einwohnerzahlen in zahlreichen ländlichen Regionen und der Boom im Speckgürtel haben Brandenburg in den vergangenen Jahren geprägt. Doch wie wird die Entwicklung bis zum Jahr 2030 aussehen? Dazu hat das Amt für Statistik neue Zahlen erhoben und will die Berechnungen heute bei einer Pressekonferenz in Potsdam vorstellen. Dabei sollen auch kleinteilige Entwicklungen für einzelne Orte und Stadtteile aufgezeigt werden. Im Land lebten zum Stichtag Ende 2017 rund 2,5 Millionen Menschen. Damit ist die Bevölkerungszahl unter dem Strich zum vierten mal in Folge angestiegen.