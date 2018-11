Roßtal

Fußgänger kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

29.11.2018, 05:15 Uhr | dpa

Ein 58-jähriger Fußgänger ist bei Roßtal von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Mann habe die Nürnberger Straße am Mittwochabend kurz nach dem Ortsausgang überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann zum Zusammenstoß mit einem herannahenden Auto. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Straße war bis in die Nacht hinein gesperrt.