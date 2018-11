Bremen

Zimmerbrand in Pflegeheim: Seniorin verletzt

29.11.2018, 05:40 Uhr | dpa

Bei einem Zimmerbrand in einem Bremer Pflegeheim ist eine Bewohnerin leicht verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache hätten Einrichtungsgegenstände in dem betroffenen Zimmer am späten Mittwochabend Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr mit. Die Frau habe sich noch zu einer Nachbarin retten können, erlitt aber dennoch eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Brand war nach kurzer Zeit gelöscht.