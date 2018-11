Auto überschlägt sich bei Überholmanöver: Fahrer verletzt

29.11.2018, 05:42 Uhr | dpa

Nach einem missglückten Überholversuch ist ein 26-jähriger Autofahrer in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) in seinem Wagen eingeklemmt und verletzt worden. Der Mann habe am späten Mittwochabend beim Wiedereinscheren die Kontrolle über seinen Wagen verloren, der dann gegen einen Baum prallte und sich überschlug, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.