Hamburg

Feuerwehr rettet 22 Menschen aus brennendem Haus

29.11.2018, 06:41 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Billstedt hat die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag 22 Menschen vor den Flammen gerettet. Das Feuer sei in einem Lokal im Erdgeschoss ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Durch die starke Rauchentwicklung konnten die Menschen ihre Wohnungen darüber nicht selbstständig verlassen und wurden über Leitern gerettet. Verletzt wurde niemand. Brandermittler der Polizei suchen jetzt nach der Ursache des Feuers.