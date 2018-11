Osnabrück

Laie leitet katholische Gemeinden

29.11.2018, 07:06 Uhr | dpa

Im katholischen Bistum Osnabrück leitet ab dem Wochenende erstmals ein nicht geweihter Katholik eine Pfarreiengemeinschaft. Pfarrbeauftragter wird der 60-jährige Michael Göcking, dem ein moderierender Priester zur Seite gestellt wird. Während das Bistum Magdeburg und das Erzbistum München und Freising ähnliche Modelle erproben, um Laien an der Leitung von Pfarreien zu beteiligen, steht in Niedersachsen das Bistum Osnabrück derzeit als Vorreiter da: Weder im Bistum Hildesheim noch im Bistum Münster gibt es vergleichbare Leitungsmodelle. Hintergrund ist der Priestermangel in der katholischen Kirche.