Winterlingen

Toter bei Frontalzusammenstoß zwischen Lastwagen und Auto

29.11.2018, 08:02 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto auf der Bundesstraße bei Winterlingen (Zollernalbkreis) ist ein 21-Jähriger ums Leben gekommen. Der Autofahrer war am Mittwoch in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort stieß er frontal mit einem Lastwagen zusammen. Der 21-Jährige starb an der Unfallstelle, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 70 000 Euro. Am Donnerstagmorgen war allerdings noch unklar, weshalb der 21-Jährige in den Gegenverkehr geraten war.