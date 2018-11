Grafenau

Hoher Schaden durch Brand in Schreinerei

29.11.2018, 08:07 Uhr | dpa

Durch ein Feuer in einer privat genutzten Schreinerei in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Der Brand sei am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Ursache dafür war zunächst jedoch noch unklar. Verletzt wurde niemand.