Berlin

Gartenlauben und Autos abgebrannt

29.11.2018, 08:12 Uhr | dpa

In Berlin sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Gartenlauben sowie drei Autos in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde dabei niemand. Ob es in beiden Fällen Brandstiftung war, muss noch geprüft werden.

Am frühen Donnerstagmorgen fingen aus bisher ungeklärten Gründen drei Autos in Berlin-Schöneberg auf einem Mieterparkplatz in der Beckerstraße Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Der Brand konnte gelöscht, ein Ausbrennen der Fahrzeuge jedoch nicht verhindert werden. Wie es zu dem Feuer kam, war noch unklar.

Bereits am Mittwochabend gingen in Pankow-Heinersdorf zwei Gartenlauben in einer Laubenkolonie in Flammen auf. Wie die Feuerwehr twitterte, brannte es auf einer Fläche von insgesamt 30 Quadratmetern. Ein Ausbreiten der Flammen konnte die rund 30 Einsatzkräfte auf der Prenzlauer Promenade verhindern. Auch hier ist noch unklar, wie es zu dem Brand kam.