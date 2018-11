Hirschberg

Mann stürzt auf Baustelle von Plattform: Schwer verletzt

29.11.2018, 08:18 Uhr | dpa

Ein 25-jähriger Arbeiter ist auf einer Baustelle im Saale-Orla-Kreis von einer Plattform gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann ins Krankenhaus, wie die Polizei in Saalfeld am Donnerstag mitteilte. Der Mann arbeitete am späten Mittwochabend in einer Produktionshalle in Hirschberg. In einer Höhe von drei Metern brachte er Gitterroste an. Aus zunächst unbekannten Gründen stürzte er von der Plattform und schlug auf dem Betonboden auf. Die Polizei informierte das Amt für Arbeitsschutz über den Arbeitsunfall.